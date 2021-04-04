В Карелии 6 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 442 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 5 апреля, в стационарах находятся 442 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 394 - в состоянии средней тяжести, 42 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 70. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44320 человек. Выздоровели – 41970. Умер 401 пациент.