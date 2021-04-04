Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске подорожал проезд в "грязных развалюхах" 6
04.04.2021 11:12
Власти Петрозаводска призывают жаловаться на паркующихся на газонах автомобилистов 14
Сегодня 06:40
Жители Карелии продолжают сдавать стволы сотрудникам Росгвардии 4
04.04.2021 14:31
В Карелии больничные клоуны развеселили обитателей дома-интерната для ветеранов (ФОТО) 3
04.04.2021 15:24
Пара американцев занялась интимом во время прыжка с парашютом и поделилась опытом 2
04.04.2021 21:20
Жители Петрозаводска увидели опасность на детской площадке вблизи Онего (ФОТО) 2
04.04.2021 16:29
Сильный порывистый ветер движется в Карелию
04.04.2021 16:19
Похитители ноутбука парализовали процесс строительства школы в Карелии 9
04.04.2021 12:51

В Карелии 6 пациентов ковид-центра не могут самостоятельно дышать – за их жизни борются врачи

Новости. Общество
09:36, 05 Апреля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
Загрузка...

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 442 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 5 апреля, в стационарах находятся 442 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 394 - в состоянии средней тяжести, 42 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 70. Всего в республике за время пандемии инфицировано 44320 человек. Выздоровели – 41970. Умер 401 пациент.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

Сегодня 10:00
Политкухня
10 тысяч не дожили
Число жителей Карелии, которые могли получить статус "детей войны", сократилось почти на 10 тысяч, пока "Единая Россия" блокировала законопроект КПРФ.
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 3
Сегодня 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 7
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 4
01.04.2021 12:00
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 8
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 11
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»