Два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса

Общее число умерших от коронавируса в период пандемии в Карелии составило 401 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии за сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 72-летний и 69-летний петрозаводчане. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в период пандемии в Карелии составило 401 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 70 человек. Из этого числа заболевших – 68 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести.

Всего в Карели инфицировано коронавирусной инфекцией 44320 человек.

Выздоровели 41910, за сутки выписаны по выздоровлению 111 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7194,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3121,6 случая, по Северо-Западу – 5515,6.