В Карелии агентства занятости населения возобновляют личный прием, несмотря на пандемию

В связи с частичным снятием ограничительных мер, установленных в связи с введением в Карелии режима повышенной готовности, агентства занятости населения Карелии возобновляют личный прием граждан.

Личный прием граждан в агентствах занятости населения возобновляется с 20 июля. Об этом информирует управление труда и занятости Карелии.

Возобновление личного приема граждан будет проводиться постепенно, с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".