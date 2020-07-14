В Карелии агентства занятости населения возобновляют личный прием, несмотря на пандемию

В связи с частичным снятием ограничительных мер, установленных в связи с введением в Карелии режима повышенной готовности, агентства занятости населения Карелии возобновляют личный прием граждан.
Личный прием граждан в агентствах занятости населения возобновляется с 20 июля. Об этом информирует управление труда и занятости Карелии.
Возобновление личного приема граждан будет проводиться постепенно, с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм.
Подробнее - на сайте "Вести Карелии".
Комментарии