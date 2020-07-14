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В Карелии агентства занятости населения возобновляют личный прием, несмотря на пандемию

Новости. Экономика
15:19, 15 Июля 2020
фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В связи с частичным снятием ограничительных мер, установленных в связи с введением в Карелии режима повышенной готовности, агентства занятости населения Карелии возобновляют личный прием граждан.

Личный прием граждан в агентствах занятости населения возобновляется с 20 июля. Об этом информирует управление труда и занятости Карелии.

Возобновление личного приема граждан будет проводиться  постепенно, с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-15 15:28:32
Какая пандемия , это есть бардак :)
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