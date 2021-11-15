В Карелии актеры в шокирующих масках участвуют в постановке по Чехову (ФОТО)

Актеры Театра кукол Карелии в удивительных масках играют в спектакле «Сад» по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».

В Театре Кукол показывают спектакль «Сад» Александра Янушкевича. Основой постановки служит пьеса Антона Чехова «Вишневый сад». Актеры на сцене играют в специальных масках. Об этом информирует паблик Театра кукол.

«Каждый спектакль Александра Янушкевича — поле для экспериментов. Главная фишка „Сада“ — мягкие подвижные маски, придуманные художником Татьяной Нерсисян. Маска превращает актёра в большую куклу и требует условных гротескных жестов, чёткой графичной пластики и выразительного света. А ещё маска даёт актёру свободу. В спектакле занята практически вся труппа Театра кукол Карелии, а также артист Национального театра Карелии Алексей Белов. И какой же кайф сидеть в зале, смотреть на знакомых актёров и в очередной раз не узнавать их, поражаясь вновь открывшимся талантам!», — говорится в сообщении театра.

В театре утверждают, что спектакль «Сад» открыл новое измерение театра кукол.

«Это одна из самых любимых постановок и внутри театра, и за его пределами. Каждый раз, когда репетируется „Сад“, в театре возникает особая приподнятая атмосфера. То и дело из гримёрок доносится дружный хохот. И на сцене все весёлые, ловкие, радостные. Не зря Александр Янушкевич оставил чеховское определение жанра — комедия. Такая вот комедия в XXI веке!», — рассказали в Театре кукол.