890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

В Карелии актеры в шокирующих масках участвуют в постановке по Чехову (ФОТО)

Новости. Культура
18:20, 03 Декабря 2021
фото: Михаил Никитин / Театр Кукол Карелии / ВК

Новости партнеров

Актеры Театра кукол Карелии в удивительных масках играют в спектакле «Сад» по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».

В Театре Кукол показывают спектакль «Сад» Александра Янушкевича. Основой постановки служит пьеса Антона Чехова «Вишневый сад». Актеры на сцене играют в специальных масках. Об этом информирует паблик Театра кукол.

«Каждый спектакль Александра Янушкевича — поле для экспериментов. Главная фишка „Сада“ — мягкие подвижные маски, придуманные художником Татьяной Нерсисян. Маска превращает актёра в большую куклу и требует условных гротескных жестов, чёткой графичной пластики и выразительного света. А ещё маска даёт актёру свободу. В спектакле занята практически вся труппа Театра кукол Карелии, а также артист Национального театра Карелии Алексей Белов. И какой же кайф сидеть в зале, смотреть на знакомых актёров и в очередной раз не узнавать их, поражаясь вновь открывшимся талантам!», — говорится в сообщении театра.

В театре утверждают, что спектакль «Сад» открыл новое измерение театра кукол. 

«Это одна из самых любимых постановок и внутри театра, и за его пределами. Каждый раз, когда репетируется „Сад“, в театре возникает особая приподнятая атмосфера. То и дело из гримёрок доносится дружный хохот. И на сцене все весёлые, ловкие, радостные. Не зря Александр Янушкевич оставил чеховское определение жанра — комедия. Такая вот комедия в XXI веке!», — рассказали в Театре кукол.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 2
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 2
Сегодня 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»