В Карелии батюшка освятил детскую площадку

В городе Беломорск настоятель местного храма освятил детскую игровую площадку.

"После божественной литургии настоятель храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких г. Беломорска иерей Вадим Бикмухаметов освятил на территории храма игровую площадку для детей", - сообщает паблик "Беломорск".

Как отмечается в сообщении, по мнению священника и прихожан, "это поможет маленьким детям легче приобщаться к церковной жизни".