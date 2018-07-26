В Карелии батюшка освятил детскую площадку

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В городе Беломорск настоятель местного храма освятил детскую игровую площадку.
"После божественной литургии настоятель храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких г. Беломорска иерей Вадим Бикмухаметов освятил на территории храма игровую площадку для детей", - сообщает паблик "Беломорск".
Как отмечается в сообщении, по мнению священника и прихожан, "это поможет маленьким детям легче приобщаться к церковной жизни".
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