В Карелии безработные могут узнать о пособиях через Интернет

Безработные граждане, получающие пособие по безработице, могут узнать о начислении выплаты через Интернет.

Управление труда и занятости Карелии сообщает о том, что безработные жители республики могут активировать личный кабинет на Интерактивном портале службы занятости населения, в котором им будет доступна необходимая информация о начисленных и выплаченных суммах пособия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".