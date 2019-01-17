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Новости. Экономика
09:15, 17 Января 2019
фото: ИТАР-ТАСС/ Иван Новиков

В Карелии безработные могут узнать о пособиях через Интернет

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Безработные граждане, получающие пособие по безработице, могут узнать о начислении выплаты через Интернет.

Управление труда и занятости Карелии сообщает о том, что безработные жители республики могут активировать личный кабинет на Интерактивном портале службы занятости населения, в котором им будет доступна необходимая информация о начисленных и выплаченных суммах пособия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Кирдык
2019-01-17 11:08:10
У безработных то есть ли комп и интернет , кто то подумал об этом .
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