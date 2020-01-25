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В Карелии браконьер незаконно ловил рыбу снастью "катюша"

Новости. Происшествия
09:45, 26 Января 2020
фото: Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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В Карелии пресечены правонарушения в области охраны водных биоресурсов, сообщает транспортная полиция республики.

В ходе проведения профилактического рейда сотрудниками транспортной полиции совместно с представителями республиканского отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны  в устье реки Кемь пресечен факт нарушения законодательства в сфере охраны рыбных ресурсов. По подозрению в совершении правонарушения выявлен 39-летний местный житель.

Установлено, что мужчина производил лов рыбы в месте нереста лосося атлантического незаконной снастью, так называемой "катюшей". Заметив транспортных полицейских, он обрезал самодельную снасть и выбросил ее в реку.

С начала нынешнего года это уже второй случай нарушения Правил рыболовства, выявленный на территории обслуживания сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кемь.

Ранее при проведении рейдового мероприятия за аналогичное правонарушение был задержан еще один житель Кемского района.

Оба правонарушителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

В настоящее время им назначены штрафы в размере двух тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что браконьеров из Карелии оштрафовали на полтора миллиона рублей за ловлю корюшки

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