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Новости. Экономика
16:00, 11 Августа 2018

В Карелии будет принят "реальный" и "жесткий" бюджет

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Власти Карелии представили планы по развитию республики до 2021 года.

 

Как рассказала министр финансов Карелии Елена Антошина, бюджет 2019 года планируется сделать профицитным, так же, как и в текущем году. Доходы должны составить 36,6 млрд рублей, расходы – 35,9 млрд рублей, профицит – 760 млн рублей.

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы составят чуть более 24 млрд рублей, что выше показателей 2018 года на 10%.

"В целом начальные условия для формирования бюджета на очередной трехлетний период не просты, - отметила министр финансов. – Но бюджетный процесс должен быть обеспечен в установленные сроки и соответствовать экономическим условиям, которые сложились в настоящий момент".

Депутат Госдумы Валентина Пивненко усомнилась, что бюджет может быть профицитным.

"Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вы сами верите в то, что на 2019 год вы запланировали профицит бюджета на 760,3 млн рублей. Планировали профицит в бюджете, когда его рассматривали и на 2018 год, но не вышло",- сказала Пивненко.

Глава Карелии Артур Парфенчиков посчитал проект бюджета вполне реальным. "Бюджет абсолютно реальный. Другое дело, что он непростой, что он жесткий, - сказал Парфенчиков. – И пока мы вот вынуждены жить в этом ключе, в том числе для того, чтобы иметь стабильную федеральную поддержку", - заявил Парфенчиков.

О прочих планах властей региона читайте в материале «Столицы на Онего»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей Петрович
2018-08-11 16:32:10
Во всём виноваты амбиции и недальновидность одних(из Москвы) и тупое подчинение других,без своего мнения и борьбы за Республику,которая тонет уже явно и наш "депутат" в ГД,к сожалению, голосует не за народ,итоги голосований есть в интернете...печально....
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