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В Карелии число пациентов с пневмонией, госпитализированных за время пандемии, приближается к 6 тысячам

Новости. Общество
09:27, 16 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о госпитализации почти шести тысяч пациентов с внебольничной пневмонией за период пандемии в регионе.

Восемь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5999 пациентов, 140 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, в Карелии 510 пациентов скончались от коронавируса за время пандемии.

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