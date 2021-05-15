В Карелии 510 пациентов скончались от коронавируса за время пандемии

Сегодня в Карелии подтверждены очередные три смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Сортавальской ЦРБ скончались жительница Сортавалы 1942 года рождения и жительница поселка Хелюля 1948 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончался житель Петрозаводска 1942 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 53 человек. Из этого числа заболевших — 52 человека, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 53 человека.

По официальной информации властей, за все время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 510 человек. Выздоровели после заражения — 44605 человек. Об этом сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7564,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3360,6 случая, по Северо-Западу — 5868,3.