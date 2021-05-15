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В Карелии 510 пациентов скончались от коронавируса за время пандемии

Новости. Общество
09:20, 16 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Сегодня в Карелии подтверждены очередные три смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Сортавальской ЦРБ скончались жительница Сортавалы 1942 года рождения и жительница поселка Хелюля 1948 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончался житель Петрозаводска 1942 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 53 человек. Из этого числа заболевших — 52 человека, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 53 человека.

По официальной информации властей, за все время пандемии от коронавируса в Карелии скончались 510 человек. Выздоровели после заражения — 44605 человек. Об этом сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7564,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3360,6 случая, по Северо-Западу — 5868,3.

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Комментарии

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Самуил
2021-05-16 11:20:39
Ага! А поциенты палаты №6 прям разнообразят разнообразием.
Off
2021-05-16 10:21:15
Админы . вы не пропускает комментарии., по этой теме Есть ли смысл писать ?
кир
2021-05-16 10:34:41
Off, нет смысла тебе писать, - сказал кот. Одно и тоже каждый день. :)
Никита
2021-05-16 09:29:36
Новости в Столице где ? Второй день читать нечего .
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