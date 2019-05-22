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Новости. Общество
11:46, 22 Мая 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии дачникам расскажут о нововведениях в законодательстве

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Специалисты Федеральной кадастровой палаты по Республике Карелия проведут личный прием граждан по вопросам, связанным с изменениями в "дачном" законодательстве, вступившими в силу в 2019 году.

Прием пройдет 23 мая с 10.00 до 12.00 на пр. Первомайском, 33.

На личном приемы специалисты расскажут, что можно строить на садовых участках и что признается самостроем, как установить границы земельных участков, поставить на учет садовый дом и узнать его кадастровую стоимость, а также ответят на другие вопросы дачников.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

 

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