В Карелии дебоширы атаковали заправку и кафе, а в магазинах пытались украсть алкоголь

Пришлось вызывать патрули Росгвардии Карелии.

Ночью во вторник, 12 сентября, за помощью к наряду вневедомственной охраны обратились работники заправочной станции в Петрозаводске. Кассир рассказала росгвардейцам, что двое мужчин ломились в закрытое помещение, оскорбляли её и угрожали порчей имущества. Дебоширами оказались 37-летний и 40-летний жители карельской столицы.

Также сигнал тревоги поступил из кафе Медвежьегорска. Там нетрезвый 53-летний местный житель упал и разбил стекло холодильника.

А в Питкяранте, Петрозаводске и Кондопоге граждане 35, 55 и 42 лет попались при попытке украсть алкоголь из сетевых магазинов.

Росгвардейцы задержали всех правонарушителей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.