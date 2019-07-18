В Карелии депутаты пожелали, чтобы "Ласточка" ездила быстрее

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Депутат Заксобрания Карелии Лариса Жданова обратилась к руководству ОАО "РЖД" с просьбой предоставить информацию о проблемах, мешающих сократить время пребывания в пути поезда "Ласточка".
Письмо председателя комитета по экономической политике карельского парламента Ларисы Ждановой отправлено гендиректору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову. В нем депутат просит предоставить в адрес комитета информацию о проблемах, препятствующих сокращению времени следования составов, а также о перспективах развития в Карелии скоростного сообщения.
Почему, по мнению депутатов, "Ласточка" ходит так медленно, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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