В Карелии до сих пор не создан нормативный запас топлива и вряд ли уже будет

Из-за долгов населения теплоснабжающие компании не могут создать нормативный запас топлива в республике, сообщила на брифинге первый замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Анна Борчикова.

"Нормативный запас топлива составляет для твердого топлива 45 дней, а для жидкого – 30 дней. На сегодняшний день по "Карелэнергоресурсу", предусмотренный законодательством не создан. Вместе с тем создан тот запас топлива, который позволяет бесперебойно обеспечивать предоставление коммунальной услуги. Мы, конечно, собираемся (создавать нормативный запас топлива). Но с учетом того, что у "Карелэнергоресурса" имеется такая большая дебиторская задолженность, мы понимаем, что нормативный запас топлива, предусмотренный законодательством, мы вряд ли создадим", - сказала Борчикова.

По словам гендиректора ООО "Карелэнергоресурс" Дмитрия Буевича, дебиторская задолженность предприятия на сегодняшний день составляет 526,9 миллиона рублей. Из них только у населения долги на около 402 миллионов рублей. Прочие потребители – 124 миллиона рублей.

Кредиторская задолженность компании, по состоянию на 15 января, составляет более 300 миллионов рублей. Из них – 172 миллиона рублей за поставку топлива.

Как отметила Борчикова, еще в 2018 году во время подготовки к зиме по результатам проверочных мероприятий "было установлено, что 10 теплоснабжающих организаций не готовы к отопительному периоду". Данные организации не получили паспорта готовности. Кроме того, проверка муниципальных образований показала, что не все готовы. Паспорта готовности получили только 10 муниципальных образований.

По ее словам, основной причиной неготовности к отопительному периоду и неполучение паспортов готовности стало отсутствие нормативного запаса топлива у ресурсоснабжающих организаций. Основные причины (этого) две: это задолженность населения за потребленные коммунальные услуги за тепловую энергию, а также разница в стоимости топлива.

Например, задолженность потребителей за коммунальные услуги, по состоянию на 1 января 2019 года, составляет 3,4 млрд рублей. Из них – 1,8 млрд рублей – это задолженность потребителей за тепловую энергию. В таких условиях на сегодняшний день осуществляют работу наши теплоснабжающие организации.

Кроме того, заявила Борчикова, имеется достаточно серьезная проблема по стоимости в разнице топлива. Так, например, стоимость мазута, предусмотренная тарифом, составляет 13,8 тысячи рублей за 1 тонну. Вместе с тем, по сложившейся ситуации стоимость мазута за тонну увеличилась до 26-27 тысяч рублей.