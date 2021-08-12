В Карелии драка из-за телефона закончилась для одного из участников в больнице

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в одном из кафе Медвежьегорска.

Утром 16 августа сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из кафе Медвежьегорска. На месте сотрудники вневедомственной охраны задержали 44-летнего жителя поселка Повенец за нанесение травм другому посетителю заведения, которому потребовалась госпитализация.

Задержанный объяснил сотрудникам Росгвардии, что ударил потерпевшего за кражу его сотового телефона. Мобильное устройство было обнаружено в урне.

Дальнейшим разбирательством займется полиция Медвежьегорского района.