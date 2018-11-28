Двое судей ушли в отставку в Карелии

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Квалификационная коллегия судей Карелии прекратила полномочия двух судей.
Так, на основании письменных заявлений об отставке прекращены полномочия председателя Питкярантского городского суда Андрея Рыжикова (с 29 декабря 2018 года) и судьи Верховного суда Карелии Сергея Коваленко (с 23 ноября 2018 года).
Подробности отставок не уточняются.
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