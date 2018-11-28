Двое судей ушли в отставку в Карелии

Квалификационная коллегия судей Карелии прекратила полномочия двух судей.

Так, на основании письменных заявлений об отставке прекращены полномочия председателя Питкярантского городского суда Андрея Рыжикова (с 29 декабря 2018 года) и судьи Верховного суда Карелии Сергея Коваленко (с 23 ноября 2018 года).

Подробности отставок не уточняются.