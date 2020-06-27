В Карелии глава Сортавалы Сергей Крупин отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов

Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

"Я против этого объединения, поскольку оно ударит по Сортавале и приведет к дополнительным расходам нашего бюджета", – пояснил свою позицию "Столице на Онего" сам Крупин.

Не добившись взаимопонимания у главы Сортавалы, который, как и депутаты, является избранным руководителем муниципального образования, городской совет обратился в местный суд.

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