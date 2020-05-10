В Карелии из больницы выписана бабушка, которая две недели провела в реанимации из-за коронавируса

Из монопрофильного центра по лечению больных коронавирусной инфекцией, который работает на базе Госпиталя для ветеранов войн, выписана жительница Сегежи 87 лет, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Этот случай уникален тем, что пожилые люди в преклонном возрасте очень тяжело переносят пневмонию. Но квалификация наших врачей, оснащение госпиталя и своевременная диагностика и маршрутизация, организованная минздравом, позволили добиться отличного результата. Она более двух недель провела в реанимации. Вторая пожилая женщина из Сегежи находится в стабильном состоянии, подключен аппарат ИВЛ через трахеостому. Также в госпитале проводится гемодиализ для больной с болезнью почек, у которой подтвержден диагноз COVID-19", - пишет министр на своей странице в "ВКонакте".

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня утром назвал положительным фактом снижение за последнюю неделю количества регистрируемых пневмоний.

"Всего с 1 апреля зарегистрировано 343 (за аналогичный период прошлого года было 335), - пишет Парфенчиков. - Значительно по сравнению с прошлым годом сократилось количество пневмоний у лиц старше 65 лет: 188 против 208 в прошлом году. Очевидно, это результаты принимаемых мер изоляции, к соблюдению которых старшее поколение подходит более ответственно".

Тем не менее, по словам главы Карелии, вчера выявлен факт заболевания COVID-19 у пожилого человека. По данным эпидрасследования, по всей видимости инфекция передана через игравших совместно на улице детей из разных семей.

"С учетом разрешенных прогулок убедительно прошу родителей исключать общение детей на улице", - обращается Артур Парфенчиков к жителям республики.

Напомним, за последние сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 6 человек.