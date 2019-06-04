В Карелии изменился прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Карелии за первый квартал резко выросла.

Для трудоспособного населения, в среднем, по Карелии величина прожиточного минимума выросла с 13975 рублей в четвертом квартале 2018 года до 15508 рублей в первом квартале 2019 года.

Для пенсионеров этот показатель увеличен с 10798 до 12095 рублей, для детей – с 11957 до 13596 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".