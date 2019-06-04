В Карелии изменился прожиточный минимум

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Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения Карелии за первый квартал резко выросла.
Для трудоспособного населения, в среднем, по Карелии величина прожиточного минимума выросла с 13975 рублей в четвертом квартале 2018 года до 15508 рублей в первом квартале 2019 года.
Для пенсионеров этот показатель увеличен с 10798 до 12095 рублей, для детей – с 11957 до 13596 рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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