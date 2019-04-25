В Карелии изучат ситуацию с коренными народами

В апреле-декабре в Карелии пройдёт социологическое исследование языковой ситуации у карелов, вепсов и финнов республики.

Об этом сообщила начальник Отдела государственной поддержки коренных народов карельского министерства национальной и региональной политики Елена Мигунова, выступая на заседании круглого стола, посвящённого развитию финского языка в приграничной республике.

По словам Мигуновой, социологическое исследование позволит выяснить уровень владения финским, карельским и вепсским языком представителями коренных прибалтийско-финских народов республики, а также долю тех, кто считает эти языки родными.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Карелии проживало 8577 финнов, половина из них - 4493 человека - в Петрозаводске. Однако, как признала Мигунова, свежих данных о численности финнов в Миннаце Карелии нет.