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Новости. Общество
16:31, 25 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

В Карелии изучат ситуацию с коренными народами

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В апреле-декабре в Карелии пройдёт социологическое исследование языковой ситуации у карелов, вепсов и финнов республики.

Об этом сообщила начальник Отдела государственной поддержки коренных народов карельского министерства национальной и региональной политики Елена Мигунова, выступая на заседании круглого стола, посвящённого развитию финского языка в приграничной республике.

По словам Мигуновой, социологическое исследование позволит выяснить уровень владения финским, карельским и вепсским языком представителями коренных прибалтийско-финских народов республики, а также долю тех, кто считает эти языки родными.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Карелии проживало 8577 финнов, половина из них - 4493 человека - в Петрозаводске. Однако, как признала Мигунова, свежих данных о численности финнов в Миннаце Карелии нет.

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Комментарии

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кир
2019-04-25 16:48:53
Не понимают они русского языка и большевики приказали надписи министерств продублировать на финском языке. С тех пор так и живем.
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