В Карелии коронавирус обнаружен у 143 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о числе новых заболевших коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 143 человек. Из этого числа заболевших – 131 человек, из них 28 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 164 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6543 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2854,7 случая, по Северо-Западу – 5040,2.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 40471 человека.