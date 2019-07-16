В Карелии лучшая "мама-предприниматель" получит 100 тысяч рублей

В Петрозаводске началось обучение бизнесу, принять участие в котором могут молодые матери.

В Карелии 26 мам бесплатно обучатся основам бизнеса в рамках проекта "Мама-предприниматель" и поучаствуют в конкурсе, победительница которого получит грант 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса от благотворительного фонда "В ответе за будущее".

Проект разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".