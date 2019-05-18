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Новости. Общество
10:38, 18 Мая 2019
фото: правительство Карелии

В Карелии местным властям рекомендовано рекламировать населению преимущества природного газа

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В республике ведутся работы по газификации Олонецкого, Питкярантского и Кондопожского районов, местным властям рекомендовано рассказывать о преимуществах природного газа.

"Местным администрациям рекомендуется усилить разъяснительную работу с населением, объяснить правила перевода, необходимые технические условия, а также преимущества данного решения – переход на голубое топливо позволит существенно сэкономить  на жилищно-коммунальных услугах", - говорится в сообщении правительства Карелии.

На газификацию указанных районов предусмотрено финансирование в размере 1,27 млрд  рублей.

В соответствии с графиком в рамках обязательств правительства республики в Олонецком районе необходимо построить 163,2 км распределительных газовых сетей, в Питкярантском районе - порядка 105 км и газифицировать 3 котельные, в Кондопожском - 9,6 км и 2 котельные. Для этих целей предусмотрено финансирование  в объеме 1,27 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 1,2 млрд руб.

В дальнейшем предполагается проектирование следующих участков на территории Приладожья и в направлении Костомукши.

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