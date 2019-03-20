Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:40, 20 Марта 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

В Карелии молодые специалисты на селе не могут получить бесплатную землю

Загрузка...

Принятый в 2017 году закон о бесплатном выделении земельных участков молодым специалистам на селе, применяется только в 3 районах Карелии, что вызывает недоумение депутатов парламента.

Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике сообщила депутат Ольга Шмаеник.

"Этим законом у нас пользуются только в трех районах. Прионежье – там львиная доля, на втором месте Пряжинский район и немного Олонецкий", – пояснила депутат.

По ее словам, за период, прошедший со времени вступления закона в силу, бесплатно земельные участки получили 40 специалистов в названных районах республики.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-03-20 16:28:03
А в чем проблемы ? Не могут получить бесплатную - пусть получают платную. За счет депутатишек естессно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

Сегодня 16:21
Обществоведение
"Под ответственность попадают все"
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
Сегодня 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
18.03.2019 16:38
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»