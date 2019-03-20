В Карелии молодые специалисты на селе не могут получить бесплатную землю

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Принятый в 2017 году закон о бесплатном выделении земельных участков молодым специалистам на селе, применяется только в 3 районах Карелии, что вызывает недоумение депутатов парламента.
Об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике сообщила депутат Ольга Шмаеник.
"Этим законом у нас пользуются только в трех районах. Прионежье – там львиная доля, на втором месте Пряжинский район и немного Олонецкий", – пояснила депутат.
По ее словам, за период, прошедший со времени вступления закона в силу, бесплатно земельные участки получили 40 специалистов в названных районах республики.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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