В Карелии мужчина арестован по обвинению в педофилии

В Кондопоге мужчина обвиняется в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних, информирует Следком республики.

Кондопожские следователи расследуют уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

По версии следствия, в октябре этого года обвиняемый, находясь в Кондопоге, совершил иные действия сексуального характера в отношении 13-летней и 11-летней девочек.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка.