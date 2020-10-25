В Петрозаводске на улице мужчина до полусмерти избил подростка

За жестокое избиение несовершеннолетнего мужчине грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 16 июля 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в Петрозаводске, в ходе конфликта с незнакомым 17-летним молодым человеком нанес ему удары кулаком в область лица и по голове металлическим предметом. В результате потерпевшему была причинена травма головы, и он был госпитализирован.

Судом в отношении ранее судимого обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.