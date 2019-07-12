В Карелии мужчина с телевизором в руках заинтересовал росгвардейцев

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Мужчина не смогу объяснить, откуда у него телевизор, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Днём 10 июля в Костомукше внимание сотрудников вневедомственной охраны привлёк мужчина, который шёл по улице в нетрезвом состоянии с телевизором в руках.
Оказалось, гражданин уже многократно привлекался к ответственности за различные правонарушения. Пояснить, откуда у него телевизор и куда он его несёт – не смог.
58-летний гражданин передан полиции. Ему грозит административная ответственность появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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