В Карелии мужчина убивает собак из арбалета, пишут СМИ

В поселке Вяртсиля завелся убийца собак, сообщает ГТРК "Карелия"

ГТРК "Карелии" сообщает, что жители Вяртсиля бьют тревогу – в поселке неизвестный мужчина стреляет по домашним питомцам из арбалета. На сегодняшний день он убил трех собак, одну ранил. Убийца до сих пор не найден.

Местная жительница Светлана рассказала редакции "Вести-Карелия", что ее собаку подстрелили прямо во дворе. Грей умер на руках у хозяйки.

Осмотрев тело пса, ветеринар сказала, что рана – от стрелы арбалета, которая прошла насквозь и пробила грудную клетку.

Светлана написала заявление в местную администрацию и полицию. Оказалось, таких заявлений уже четыре: три собаки мертвы, одна выжила.