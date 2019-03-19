В Карелии мужчина убивает собак из арбалета, пишут СМИ

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В поселке Вяртсиля завелся убийца собак, сообщает ГТРК "Карелия"
ГТРК "Карелии" сообщает, что жители Вяртсиля бьют тревогу – в поселке неизвестный мужчина стреляет по домашним питомцам из арбалета. На сегодняшний день он убил трех собак, одну ранил. Убийца до сих пор не найден.
Местная жительница Светлана рассказала редакции "Вести-Карелия", что ее собаку подстрелили прямо во дворе. Грей умер на руках у хозяйки.
Осмотрев тело пса, ветеринар сказала, что рана – от стрелы арбалета, которая прошла насквозь и пробила грудную клетку.
Светлана написала заявление в местную администрацию и полицию. Оказалось, таких заявлений уже четыре: три собаки мертвы, одна выжила.
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