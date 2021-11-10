Реклама

В Карелии начались работы по предотвращению обрушения конструкций монастырского храма

Новости. Общество
13:44, 10 Ноября 2021
фото: ©eparhia10.ru

Новости партнеров

В Яшезерском монастыре укрепят арку притвора церкви Преображения Господня XIX столетия.

В Карелии начались работы по предотвращению обрушения конструкций храма Преображения Господня XIX века. Как сообщил сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, в октябре поставлены подпорки под арку притвора храма, закрыта временной кровлей крыша и спущен на воду понтон для перевозки материалов.

Возрождение Яшезерского монастыря началось в начале «нулевых». Из прежних храмов в обители сохранилась лишь церковь Преображения Господня, которая находится в полуразрушенном состоянии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
04.11.2021, 15:01
Массовая авария произошла в праздничный день на оживленном перекрестке Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 14
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»