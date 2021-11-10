В Карелии начались работы по предотвращению обрушения конструкций монастырского храма

В Яшезерском монастыре укрепят арку притвора церкви Преображения Господня XIX столетия.

В Карелии начались работы по предотвращению обрушения конструкций храма Преображения Господня XIX века. Как сообщил сайт Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, в октябре поставлены подпорки под арку притвора храма, закрыта временной кровлей крыша и спущен на воду понтон для перевозки материалов.

Возрождение Яшезерского монастыря началось в начале «нулевых». Из прежних храмов в обители сохранилась лишь церковь Преображения Господня, которая находится в полуразрушенном состоянии.

