В Карелии нашли чудом уцелевшие иконы сгоревшей Успенской церкви

В ходе экспедиции специалисты нашли уже несколько икон уничтоженной огнем церкви в Кондопоге.

Черный день для Карелии наступил 10 августа 2018 года: сгорела Успенская церковь в Кондопоге. Из-за поджога был уничтожен храм Успения Пресвятой Богородицы — один из высочайших деревянных храмов России, объект культурного наследия федерального значения. Оказался полностью утрачен и уникальный иконостас, находившийся в церкви, включая иконописный потолок-небо с единственным образцом композиции «Божественная литургия» в действующей церкви. От старинного храма осталась лишь груда полусгоревших бревен. И сразу после пожара встал вопрос о восстановлении церкви.

Эксперты оценили ущерб. Несмотря на масштабы катастрофы, некоторые элементы здания уцелели. По ним было решено восстанавливать храм. Площадкой для привлечения средств был выбран благотворительный фонд «Северный духовный путь». Одновременно встал вопрос о восстановлении иконостаса. К работам, помимо карельских мастеров, подключились московские специалисты из Православного Свято-Тихоновского университета.

И вот в ходе экспедиции выяснилось, что не все иконы Успенской церкви погибли в огне. По крупицам, по одной иконе, специалисты начали находить части иконостаса сгоревшего храма.

О том, сколько икон и где было найдено, а также можно ли ждать новых находок, «Столице на Онего» рассказала доцент кафедры монументального искусства, руководитель художественной мастерской факультета церковных художеств Лариса Гачева.