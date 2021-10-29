В Карелии наставник олимпийского чемпиона Ларина претендует на национальную премию

Тренер по тхэквондо Сергей Петров может стать обладателем Национальной спортивной премии министерства спорта Российской Федерации.

Тренер государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге, Заслуженный тренер России и Карелии Сергей Петров вошел в число лауреатов в номинации «Гордость России — тренер года». Об этом информирует паблик училища олимпийского резерва.

Петров является наставником олимпийского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина и участника Олимпийских игр в Токио Антона Коткова.

Национальная спортивная премия — одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз.

Сообщается, что голосование проводится на официальном сайте премии до 2 ноября включительно. Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

За Сергея Петрова можно отдать голос на сайте спортивной премии.