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В Карелии наставник олимпийского чемпиона Ларина претендует на национальную премию

Новости. Спорт
10:51, 29 Октября 2021
фото: youtube.com / Александр Филиппов / скриншот видео

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Тренер по тхэквондо Сергей Петров может стать обладателем Национальной спортивной премии министерства спорта Российской Федерации.

Тренер государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге, Заслуженный тренер России и Карелии Сергей Петров вошел в число лауреатов в номинации «Гордость России — тренер года». Об этом информирует паблик училища олимпийского резерва.

Петров является наставником олимпийского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина и участника Олимпийских игр в Токио Антона Коткова.

Национальная спортивная премия — одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз.

Сообщается, что голосование проводится на официальном сайте премии до 2 ноября включительно. Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября. Лауреаты Национальной спортивной премии будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

За Сергея Петрова можно отдать голос на сайте спортивной премии.

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Комментарии

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Вася
2021-10-29 11:33:00
Ну ведь патриот!
Эно
2021-10-29 11:11:02
пусть дальше под белым флагом выступает. Не достоин, фу-фу
топка
2021-10-29 11:06:47
Это лучше, чем пить и курить. Достоин премии, молодец.
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