В Карелии назначены три новых куратора муниципальных районов

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Они сменили отставных министров республиканского правительства.
Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех новых кураторов районов республики. Они сменили бывших руководителей карельских министерств, ушедших в отставку в этом году.
Так новым куратором Кемского района вместо экс-министра образования Александра Морозова стал нынешний глава Минобраза Карелии Роман Голубев. Бывшего куратора Медвежьегорского района, экс-министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Александра Воронова сменил новый руководитель Минспорта Карелии Алексей Ермашов. А курировать Пряжинский национальный район теперь будет новый министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако, который занял этот пост после отставки Олега Ермолаева.
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