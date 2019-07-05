В Карелии назначены три новых куратора муниципальных районов

Они сменили отставных министров республиканского правительства.

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил трех новых кураторов районов республики. Они сменили бывших руководителей карельских министерств, ушедших в отставку в этом году.

Так новым куратором Кемского района вместо экс-министра образования Александра Морозова стал нынешний глава Минобраза Карелии Роман Голубев. Бывшего куратора Медвежьегорского района, экс-министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Александра Воронова сменил новый руководитель Минспорта Карелии Алексей Ермашов. А курировать Пряжинский национальный район теперь будет новый министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако, который занял этот пост после отставки Олега Ермолаева.