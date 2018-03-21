В Карелии новые предприятия будут освобождены от налога

По теме
Загрузка...
Власти Карелии освободят от налога на движимое имущество организации, которые зарегистрируются на территории республики после 1 января 2018 года.
Соответствующую поправку правительство предлагает внести в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия". Это предложение обсуждалось на заседании комитета по бюджету и налогам парламента республики.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
14.03.2018, 11:01
15.03.2018, 12:26
18.03.2018, 09:05
14.03.2018, 16:54
20.03.2018, 16:21
Аналитика
20.03.2018 15:47
Обществоведение
Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Петрозаводске возмущены, почему им урезали "ночные", "колесные" и выплаты "за вредность".
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
15.03.2018 12:06
15.03.2018 11:06
Чтиво
Сегодня 15:14
Без политики
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
07.03.2018 13:27
Медиа
20.03.2018 14:59
Опрос
Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?
Комментарии