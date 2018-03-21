В Карелии новые предприятия будут освобождены от налога

Власти Карелии освободят от налога на движимое имущество организации, которые зарегистрируются на территории республики после 1 января 2018 года.

Соответствующую поправку правительство предлагает внести в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия". Это предложение обсуждалось на заседании комитета по бюджету и налогам парламента республики.

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