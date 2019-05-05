В Карелии пенсионер-мотоциклист может сесть на два года за нетрезвое вождение

В Питкярантском районе автоинспекторы спецвзвода ГИБДД во время рейда задержали пьяного 58-летнего водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, нетрезвый житель поселка Уукса Питкярантского района был отстранен от управления мотоциклом. Пенсионер в сентябре прошлого года уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение.

"Повторным считается нарушение, которое совершено в течение года после исполнения наложенного взыскания. Автоинспекторы составили необходимые материалы", - рассказали в Госавтоипсекции.

Теперь пенсионеру грозит лишение свободы на срок до двух лет. Решение примет суд.

Напомним, с 30 апреля по 5 мая, ежедневно, на всех дорогах республики инспекторы ДПС проводят проверки водителей на состояние опьянения. Госавтоинспекция Карелии призывает водителей отказаться от управления автотранспортом после употребления алкогольных напитков.