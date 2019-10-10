В Карелии пьяный дебошир разбудил постояльцев гостиницы

Мужчина разбил плафоны уличных фонарей в Пудоже, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Пудоже 9 октября около 4.00 постояльцы гостиницы были разбужены шумом с улицы – 44-летнему нетрезвому гражданину чем-то помешали фонари.



Группа задержания пресекла правонарушение и передала пьяного участковому уполномоченному полиции.



Ущерб от повреждения семи плафонов устанавливается.