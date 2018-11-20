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Новости. Общество
18:20, 20 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии планируют построить онкодиспансер на 200 мест

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Современный онкологический диспансер на 200 коек планируется построить в Карелии для снижения смертности от рака.

Стоимость объекта предварительно оценивается в 5 млрд рублей, сообщил ТАСС заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

"Мы прорабатывает вопрос строительства в Петрозаводске современного онкологического диспансера на 200 коек, уже сделано медико-техническое задание. До конца года планируется объявить конкурс на создание проектно-сметной документации, потом входить в федеральную адресную программу, потому что это дорогой объект - порядка 5 млрд рублей", - сказал Корсаков.

По его словам, в учреждении планируется создать 120 хирургических коек, 50 коек для лучевой терапии, еще 30 будет для химиотерапии. В здании также разметят поликлинику на 300 посещений в смену и дневной стационар на 30 коек. Земля под онкологический диспансер выделена около республиканской больницы.

"По предварительным расчетам, строительство может занять три-четыре года", - уточнил Корсаков.

Кроме этого он отметил, что в рамках диспансеризации населения начнут проводить тесты по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях. В 2019 году в городах Сегежа, Костомукша, Сортавала, Петрозаводск начнут работу первичные амбулаторные онкологические центры, где у жителей появиться возможность проходить обследования на наличие онкологических заболеваний. Для этого закупается специальное оборудование. В настоящее время основной поток приходится на онкондиспансер.

По данным карельского минздрава, в республике заболеваемость злокачественными новообразованиями остается высокой. По итогам 2017 года она составила 480,3 случая на 100 тыс. человек и превышает средний показатель по России на 14,2%. На первом месте рак кожи, на втором - рак молочной железы, на третьем - рак легких.

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