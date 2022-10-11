В Карелии построят храм на месте бывшего концлагеря

Деревянный храм в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской планируют возвести на месте концлагеря «Ильинский» в Олонецком районе.

Возле поселка Ильинский по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина начата подготовка к возведению небольшого деревянного храма в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Церковь появится на месте бывшего концлагеря «Ильинский» (в финских документах именуемый Хепосуо «Heposuo») времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

Жители поселка и прихожане храма подготовили площадку под строительство храма и установили крест.

В епархии напомнили, что в августе 2021 года поисковой отряд Олонецкой оперативной группы обнаружил около поселка Ильинский место массового захоронения узников концентрационного лагеря, действовавшего здесь в годы Великой Отечественной войны.