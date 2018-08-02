В Карелии продолжает снижаться число трудоспособных граждан

Почти треть жителей Карелии старше трудоспособного возраста, при этом число трудоспособных граждан продолжает снижаться.

Карелиястат опубликовал данные распределения населения республики по возрастным группам.

Согласно справке Карелиястата, в 2018 году 27,1% населения республики находится в категории "старше трудоспособного возраста". В 2017 году таких граждан было 26,6%, в 2016 году – 26%, в 2015 году – 25,4%, в 2014 году – 24,7%.

Таким образом, рост числа жителей республики старше трудоспособного возраста отмечается на протяжении всех пяти лет, которые взяты для исследования.

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