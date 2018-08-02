В Карелии продолжает снижаться число трудоспособных граждан

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Почти треть жителей Карелии старше трудоспособного возраста, при этом число трудоспособных граждан продолжает снижаться.
Карелиястат опубликовал данные распределения населения республики по возрастным группам.
Согласно справке Карелиястата, в 2018 году 27,1% населения республики находится в категории "старше трудоспособного возраста". В 2017 году таких граждан было 26,6%, в 2016 году – 26%, в 2015 году – 25,4%, в 2014 году – 24,7%.
Таким образом, рост числа жителей республики старше трудоспособного возраста отмечается на протяжении всех пяти лет, которые взяты для исследования.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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