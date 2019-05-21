В Карелии продуктовая корзина дорожает быстрее, чем в соседних регионах

Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии с начала года выросла на 6,8%.

Это самый высокий показатель среди регионов СЗФО за исключением Калининградской области.

Такие данные приведены в пресс-выпуске Карелиястата о стоимости продуктовой корзины в СЗФО. Во всех остальных регионах Северо-Запада продуктовая корзина подорожала на 4,1% - 6,3%. Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".