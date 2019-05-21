В Карелии продуктовая корзина дорожает быстрее, чем в соседних регионах

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Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии с начала года выросла на 6,8%.
Это самый высокий показатель среди регионов СЗФО за исключением Калининградской области.
Такие данные приведены в пресс-выпуске Карелиястата о стоимости продуктовой корзины в СЗФО.
Во всех остальных регионах Северо-Запада продуктовая корзина подорожала на 4,1% - 6,3%.
Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".
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