В Карелии проголосовала пятая часть избирателей

К полудню в Карелии проголосовало 20,08% избирателей.

Как пояснили в ЦИК Карелии, к 12.00 проголосовало 20,08% избирателей.



"Существенных нарушений на выборах не зарегистрировано", - добавили в Центризбиркоме.



В 2012 году к полудню в Карелии проголосовало 17,95% избирателей.



В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.