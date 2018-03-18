В Карелии проголосовала пятая часть избирателей

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К полудню в Карелии проголосовало 20,08% избирателей.
Как пояснили в ЦИК Карелии, к 12.00 проголосовало 20,08% избирателей.
"Существенных нарушений на выборах не зарегистрировано", - добавили в Центризбиркоме.
В 2012 году к полудню в Карелии проголосовало 17,95% избирателей.
В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.
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