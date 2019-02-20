В Карелии пройдет международный фестиваль "Зимний Драйв"

Автогонщики устроят 25-часовой марафон на льду 22-23 февраля в городе Сортавала, сообщили в Минспорта Карелии.

Программа начнется с Межрегиональных соревнований по конькобежному спорту Karelian Ice Marathon 2019 на Кубок главы Карелии. Соревнования стартуют 22 февраля в 11.00 на конькобежном стадионе города (ул. Антикайнена, 9).

В них примут участие более 60 спортсменов из Сортавалы, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманской области.

Торжественное открытие фестиваля состоится 22 февраля в 14.00 на льду озера Айранне, расположенного в парке Ваккосалми.

В 14.30 организаторы наградят лучших конькобежцев, занявших призовые места в конькобежном марафоне.

После красочного спортивного парада будет дан старт самому продолжительному мероприятию фестиваля – Марафону "25 часов на льду".

За 25 часов от старта в 15.00 22 февраля до финиша в 16.00 23 февраля гонщики должны преодолеть максимальное количество кругов по льду озера Айранне. Организаторы отмечают, что автомобильный марафон – это борьба на пределе возможностей – понимание своих сильных и слабых сторон, вера в товарищей и в технику.

В 2019 году для участия в Марафоне заявлено около 20 команд – всего более 80 участников. На соревнования приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга и Петрозаводска.

Финиш Марафона состоится 23 февраля в 16.00.