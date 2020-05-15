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В Карелии проводится конкурс для юных фотографов

Новости. Культура
18:00, 15 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Заявки на конкурс "Карелия.Отражение" принимаются до 25 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Школьников от 7 до 18 лет приглашают к участию в VIII республиканском конкурсе фотографий.

Юные фотографы могут поделиться снимками, представленными в одной из шести номинаций.

Для участия в проекте необходимо до 25 мая отправить конкурсные материалы (до трех работ), а также отсканированную заявку (с личной подписью) на электронный адрес: mygazeta-karelia@mail.ru (с пометкой "Карелия. Отражение").

На конкурс принимаются фото хорошего качества с цифровой камеры или плёнки.

В состав жюри войдут фотографы-эксперты, художники и педагоги.

Результаты конкурса опубликуют 15 июня на сайтах Министерства образования Карелии. Работы победителей будут представлены в виде виртуальной фотовыставки.

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Комментарии

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тетка
2020-05-15 18:22:03
Ой, да не выпендривайся, дырка от бублика, кто нуждается в твоем одобрении.
новый
2020-05-15 18:12:56
Одобряю. Это будет способствовать идейно-нравственному, эстетическому, культурному и патриотическому воспитанию молодежи. А то бродят по городу всякие престарелые навальнята с кредитными айфонами и выискивают лужи и дырки в асфальте для своих творческих композиций.
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