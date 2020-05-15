В Карелии проводится конкурс для юных фотографов

Заявки на конкурс "Карелия.Отражение" принимаются до 25 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Школьников от 7 до 18 лет приглашают к участию в VIII республиканском конкурсе фотографий.
Юные фотографы могут поделиться снимками, представленными в одной из шести номинаций.
Для участия в проекте необходимо до 25 мая отправить конкурсные материалы (до трех работ), а также отсканированную заявку (с личной подписью) на электронный адрес: mygazeta-karelia@mail.ru (с пометкой "Карелия. Отражение").
На конкурс принимаются фото хорошего качества с цифровой камеры или плёнки.
В состав жюри войдут фотографы-эксперты, художники и педагоги.
Результаты конкурса опубликуют 15 июня на сайтах Министерства образования Карелии. Работы победителей будут представлены в виде виртуальной фотовыставки.
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