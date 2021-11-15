В Карелии работник прививочного пункта выдал поддельную справку о вакцинации

Работник прививочного пункта внес информацию о человеке в регистр вакцинированных, однако не сделал ему прививку.

В одной из медицинских организаций Карелии выявлен случай внесения в федеральный регистр вакцинированных против коронавируса информации о человеке, который прививку не делал. Об этом сообщил в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Как пояснил министр, по обращению, поступившему от жителя республики, учреждением здравоохранения проведена проверка, в результате которой факт нарушения подтвердился.

Сообщается, что работник прививочного пункта, не проведя вакцинацию, внес в регистр информацию, являющуюся основанием для предоставления QR-кода. Материалы переданы в правоохранительные органы, говорится в сообщении Охлопкова.

Ранее сообщалось, что смерть еще четырех человек от коронавируса подтверждена в Карелии.