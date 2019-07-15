В Карелии работодатель два месяца не платил сотрудникам зарплату

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Задолженность по выплате зарплаты была выявлена в ООО "Рэйнбоу", сообщили в трудовой инспекции Карелии.
В ходе проверки в отношении ООО "Рэйнбоу" была выявлена задолженность по выплате заработной платы 14 работникам предприятия за период с марта по апрель в размере почти 400 тысяч рублей.
Работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.
По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.
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