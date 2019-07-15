В Карелии работодатель два месяца не платил сотрудникам зарплату

Задолженность по выплате зарплаты была выявлена в ООО "Рэйнбоу", сообщили в трудовой инспекции Карелии.

В ходе проверки в отношении ООО "Рэйнбоу" была выявлена задолженность по выплате заработной платы 14 работникам предприятия за период с марта по апрель в размере почти 400 тысяч рублей.



Работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.



По результатам проверки работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



Виновные лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.