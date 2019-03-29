В Карелии развивают "Систему – 112"

В ближайшее время к ней подключатся новые операторы сотовой связи.

"Система-112" предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Российской Федерации.

Она создана для оказания экстренной помощи населению при угрозах для жизни и здоровья, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.

Заниматься решением этих задач в Карелии поручено Государственному комитету республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Создание и модернизация "Системы-112" включены в Программу Государственного комитета РК по развитию информационно-коммуникационных технологий "Информационное общество в Республике Карелия".

Технический проект системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на базе ЕДДС муниципальных образований Республики Карелия разработан Карельским филиалом ПАО "Ростелеком", рассмотрен и согласован МЧС России.

Разработана и действует структура центра обработки вызовов и его место размещения: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11.

Маршрутизация звонков в Карелии по номеру "112" от операторов сотовой связи организована с использованием интерактивной информационно – справочной системы (IVR) с дополнительным набором цифр 1, 2, 3, 4. Работает на русском и английском языках.

Если абонент не может принять решение о выборе необходимой ему экстренной дежурно-диспетчерской службы, то вызов переадресовывается на единую дежурно-диспетчерскую службу соответствующего муниципального образования по территориальному признаку. Также возможен вызов конкретной службы экстренного реагирования набором номеров "101", "102", "103" и "104". Проведена интеграция с медицинскими системами вызовов "03".

"Система-112" работает в режиме опытной эксплуатации с 2017 года. Прием звонков от абонентов ПАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон" и ПАО "Вымпелком".

В 2018 году автоматизированными рабочими местами "Системы-112" были оснащены все ЕДДС Республики Карелия, сейчас проводятся их тестовые испытания.

Во 2 квартале 2019 года в Систему будет установлена картография и подключены операторы сотовой связи: ПАО "Теле2" и ПАО "МТС".

Также планируется оснастить автоматизированными рабочими местами диспетчеров пожарных отрядов Республиканской противопожарной службы.