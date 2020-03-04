Систему 112 запустили в Карелии в режиме опытной эксплуатации

Глава Карелии поручил организовать с 2 марта до 17 апреля опытную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, сообщается на сайте карельского правительства.

Как говорится в распоряжении правительства, госкомитету республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения поручено организовать проведение в период с 2 марта по 17 апреля 2020 года опытной эксплуатации Системы-112 на территории региона.

"При получении положительных результатов опытной эксплуатации предъявление Системы-112 на государственные испытания", - отмечается в тексте документа.

Главам районных администраций и городских округов рекомендовано принять участие в опытной эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру.

Ранее сообщалось, что после ЧП на Сямозере у следователей накопились вопросы к должностным лицам, курирующим систему "112" в Карелии.