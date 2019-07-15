В Карелии Республиканскую больницу хотят реконструировать за 51 млн рублей

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Управление капитального строительства республики планирует вложить более 51 млн рублей в реконструкцию терапевтического корпуса Республиканской больницы им. В.А.Баранова.
Начальная цена, обозначенная в документации к аукциону, – 51,7 млн рублей.
Информация на сайте госзакупок была размещена 12 июля. Как указано в документации, срок ввода объекта в эксплуатацию предусмотрен до первого марта 2020 года.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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