В Карелии росгвардейцы ищут фельдшера

Вакансия фельдшера открыта во вневедомственной охране Карелии.

Вневедомственная охрана Управления Росгвардии по Карелии приглашает на работу фельдшера (гражданская должность). Об этом информирует паблик ведомства.

В обязанности фельдшера входит проведение предрейсовых осмотров, сопровождение занятий по физической и огневой подготовке, проведение занятий по медицинской подготовке с личным составом. График работы — 5/2.

Требования к кандидатам: возраст от 20 лет; отсутствие судимости и грубых административных правонарушений; способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять обязанности.

Ранее сообщалось, что карельские росгвардейцы задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске.