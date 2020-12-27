В Карелии росгвардейцы пресекли 16 краж за неделю

За неделю сотрудники Росгвардии совершили более трехсот выездов на охраняемые объекты и предотвратили ряд хищений.

С 19 по 25 декабря сотрудники подразделений вневедомственной охраны, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 19 человек за административные правонарушения. Об этом сообщают в карельском управлении Росгвардии.

Совершено 329 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан. В 16 случаях пресечены попытки хищения имущества.

Ранее сообщалось, что скандалиста и выпивоху в 16-й раз задерживают за нарушения росгвардейцы Карелии.