Скандалиста и выпивоху в 16-й раз задерживают за нарушения росгвардейцы Карелии

Вневедомственная охрана задержала жителя Карелии, регулярно нарушающего закон, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Днем 24 декабря группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена в магазин, где посетитель нецензурно выражался, скандалил и вел себя неподобающим образом.

Происшествие зарегистрировано как мелкое хулиганство.

Так, 44-летний задержанный передан участковому уполномоченному полиции. За данным гражданином в течение текущего года числится порядка пятнадцати административных правонарушений, большая часть которых связана с распитием спиртного в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.