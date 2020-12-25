890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ирина Мирошник: "Все работали на пределе возможностей" 12
25.12.2020 14:20
Курить с 1 января будет запрещено почти везде: список 7
25.12.2020 16:01
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2021 году 2
25.12.2020 20:40
Вандалы спилили голубую ель в центре Петрозаводска 5
Сегодня 10:00
Бывший главный реставратор музея "Кижи" отказался от премии из-за недоделок на Преображенке 13
25.12.2020 15:40
Названо неожиданное последствие новых запретов для курильщиков в России 6
25.12.2020 21:30
В России взлетела цена салата оливье 7
25.12.2020 19:40

Скандалиста и выпивоху в 16-й раз задерживают за нарушения росгвардейцы Карелии

Новости. Происшествия
10:29, 26 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
Загрузка...

Вневедомственная охрана задержала жителя Карелии, регулярно нарушающего закон, сообщили в управлении Росгвардии республики.

Днем 24 декабря группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена в магазин, где посетитель нецензурно выражался, скандалил и вел себя неподобающим образом.

Происшествие зарегистрировано как мелкое хулиганство.
Так, 44-летний задержанный передан участковому уполномоченному полиции. За данным гражданином в течение текущего года числится порядка пятнадцати административных правонарушений, большая часть которых связана с распитием спиртного в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-26 10:54:17
Зачем об этом сообщать без ФИО и фейса ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 2
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 4
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»